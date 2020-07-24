國際半導體產業協會（SEMI）公布最新出貨報告（Billing Report），2020年6月北美半導體設備製造商出貨金額為23.2億美元，較2020年5月最終數據的23.4億美元相比下降1.1％，相較於去年同期20.3億美元則上升了14.4％。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，6月北美設備製造商銷售額反映出整體市場對疫情所帶來的變動局勢展現出應變韌性，與去年同期相比，這波增長表現代表產業的發展根基穩固，使半導體產業能渡過這段具有挑戰性的時期。

(時報資訊)