《科技》SEMI：6月北美半導體設備出貨為23.2億美元 11:252020/07/24 時報資訊 王逸芯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際半導體產業協會（SEMI）公布最新出貨報告（Billing Report），2020年6月北美半導體設備製造商出貨金額為23.2億美元，較2020年5月最終數據的23.4億美元相比下降1.1％，相較於去年同期20.3億美元則上升了14.4％。 SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，6月北美設備製造商銷售額反映出整體市場對疫情所帶來的變動局勢展現出應變韌性，與去年同期相比，這波增長表現代表產業的發展根基穩固，使半導體產業能渡過這段具有挑戰性的時期。 (時報資訊) #半導體 #SEMI #國際半導體協會 #新冠肺炎 也許您會感興趣 財經熱門新聞 400快了…下一步？專家爆台積電「恐怖天花板」 - 財經 內部人倒貨訊號曝光！專家點名這幾檔要散戶注意 - 財經 聯電漲真的還是漲假的？兩岸4大半導體比一比就知道！ - 財經 陸美外交戰開打！中芯國際狂崩近9％ 陸股又遭慘殺 - 財經 蘋果啟動清倉？iPhone 11又降價 被搶購一空 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。