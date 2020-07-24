（台灣永續供應協會新任理監事合影。圖／TASS提供）

台灣永續供應協會（TASS）匯集產業與學術、以及公(研)單位等多元領域，致力於永續供應與循環經濟範疇，在成立三週年之際，將在今年12月2日至4日，在高雄展覽館首度舉辦「TASS2020亞洲永續供應+循環經濟會展」，整合跨界能量，成為永續最大推手。

台灣永續供應協會(TASS) 7月23日在高雄舉辦三週年會員大會暨理監事改選，台灣資源再生協會理事長黃孝信、台灣電路板協會秘書長賴家強、國立高雄科技大學校長楊慶煜、國立成大產業永續發展中心主任黃福永、以及成大資源工程學系陳偉聖副教授等人應邀與會，大會並邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使，以及中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪，針對國際「SDGs及綠色金融」現今兩大重點趨勢，發表演講。

TASS由現任理事長賴樹鑫連任，其他的新任理監事包括副理事長周光春、蒲樹盛，常務理事李俊寬、陳坤標，常務監事游文相，理事林詩詮、涂建國、張元蓉、張欽華、陳士賢、陳皇志、黃以順、溫麗琪、賴俊吉，以及監事李柏?。

台灣永續供應協會(TASS)副理事長周光春24日表示，TASS係以「永續發展」為立會初衷，自2017年成立迄今剛好滿3年，本著「創新、永續、踏實」的策略，投入實踐。

他說，此次理監事的改選，特別延攬BSI東北亞區總經理蒲樹盛，擔任新增設的副理事長要職，將以推動全球管理系統標準的專業及經驗，給予協會更堅強的實力及更宏觀的視野，提升產業競爭力，讓世界看見台灣的綠色奇蹟。

TASS表示，該會在2019年，由15個公協單位，組織台灣永續供應循環經濟聯盟，與產業先進共同投入永續供應與循環經濟議題的倡議，辦理CSSP永續供應專業認證，2019年首次開班，培訓19名跨域學員，並於今年九月擴大於台北及高雄兩地同步辦理；另外辦理6場公開分享的循環經濟論壇，累計邀集29位專家學者、逾1,300參與人次。

TASS指出，為了擴大促進永續發展與循環經濟跨業合作交流，推動傳統重工業升級為高附加價值的綠能循環產業，特別在今年12月2日至4日，在高雄展覽館首辦「TASS2020亞洲永續供應+循環經濟會展」，希望透過展覽平台的建構及論壇，成為亞洲地區首次以優化供應鏈為主軸，搭以產業成果及商業模式的系列展出。

TASS說，該展預計將匯集超過百家國際大廠與專業人士、數百個展示攤位，並舉辦多場技術發表會與專業研討會、以及一對一商機媒合會，促進跨領域合作與技術的開發，引領商業模式的創新變革，帶來經濟效益及綠色商機，開創永續共榮新格局。

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