據外媒報導，在美國總統川普威脅要脅封殺之際，中國社交媒體應用程序TikTok向其美國網紅明星們提供了一個留下的理由。

該公司表示，已成立了一個2億美元的基金，將分發給一些擁有大量粉絲的美國網紅明星，以鼓勵他們繼續提供原創內容。此前，TikTok還曾幫助這些網紅用戶尋找廣告合作夥伴，以及與好萊塢人才中介公司達成協議。

這一基金從8月份開始才能申請。申請者必須年滿18歲，堅持長期發布原創影音內容，並達到某個粉絲數量門檻。這一基金激勵措施的推出是對TikTok網紅們的擔心的回應。他們擔心川普的封殺威脅會對他們產生巨大的影響。

TikTok的美國總經理凡妮莎．帕帕斯（Vanessa Pappas）說，TikTok網紅與粉絲建立聯繫並為其帶來歡樂的能力，已經讓數千名網紅創作者與好萊塢的人才機構建立了品牌合作關係、贊助關係並簽訂了代理協議。在較短時間內，TikTok已成長為創作者及其家庭的收入和機會之源。以後，TikTok還將在其他國家建立類似的基金。

TikTok今年還與音樂公司簽署了幾份協議，以提高歌曲的使用費，目前正在與最大的音樂公司進行談判。

(工商 )