金門不是通緝犯的天堂!縣警察局成立「查捕逃犯專責小組」，2個月來全島查獲23人，其中1人遭判刑11年，在金門己藏匿8個月之久，最終仍遭攔檢逮捕歸案執行。

縣警局在防疫期間強化查逃工作，特於5月20日頒訂「加強查捕逃犯評核計畫」，從金城、金湖分局及刑事警察大隊各挑選3名經驗豐富的員警成立「查捕逃犯專責小組」，專門負責查緝設籍轄內未緝獲的逃犯，並負責指導其他同仁查緝技巧。

2個月實施期滿，金城分局查獲15名、金湖分局查獲5名、刑事警察大隊查獲3名，總計查獲23名通緝犯，成果頗為豐碩。其中，有1名槍砲案逃犯、3名竊盜案逃犯，另外19名為一般刑案逃犯。

警方說明，在這23名通緝犯中，有14名為經過法院判決有罪確定，需入監執行的通緝犯，包括酒駕、傷害、毀損、竊盜、毒品、詐欺及槍砲等刑事案件，落網後均已解送各發布通緝的檢察署或法院歸案，彰顯公權力及貫徹司法正義。

其中，1名男子涉及2件毒品案、1件詐欺案及1件槍砲案，去年10月遭新北地方檢察署發布通緝，合併應執行刑期共11年，但他未到案執行，卻跑到金門躲藏8個月，直到金城分局於6月9日晚間22時30分許巡邏時，發現他神色有異意圖閃躲，才攔檢查獲解送檢方歸案。

縣警局長張國雄呼籲地區民眾，若發現可疑對象，可至「內政部警政署全球資訊網」之「通緝犯資料查詢平臺」查詢並撥打「110」電話報案，警方也將堅持治安不打烊理念，持續加強查逃，確保地區治安品質。

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(中時 )