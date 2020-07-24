勞動部職安署日前到台中市進行第14屆優良工程金安獎選拔實地評審，副市長黃國榮率市府團隊簡報。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

勞動部職安署到台中市進行第14屆優良工程金安獎選拔實地評審。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「台中市潭子國民運動中心興建工程」爭取優良工程金安獎。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

勞動部職安署日前到台中市進行第14屆優良工程金安獎選拔實地評審，副市長黃國榮率市府團隊簡報，其中，建設局以「台中市大里國民運動中心興建工程」、「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」及「台中市潭子國民運動中心興建工程」三項重大工程參加考評，展現奪金決心。

建設局長陳大田表示，「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」(溪尾大橋延伸工程)施作跨越貓羅溪橋梁，延伸銜接台14線，聯絡彰化芬園與台中烏日交通，創造區域共同生活圈。

該工程橋梁上部結構選用懸臂大跨徑預力箱型梁、下部結構基礎則採用全套管基樁，增加施工安全性並辦理風險評估，同時推動職安卡教育訓練，施工團隊皆取得台灣職安卡或市府工安卡，落實勞動安全政策。

大里及潭子兩座國民運動中心皆座落於運動公園內，提供六大核心設施，與運動公園設施相輔相成，創造更多元運動休閒環境，大里國民運動中心於設計階段為降低施工風險，在挑高空間採中空樓板設計，進行結構審查及安全計算，加上施工道及防墜網設置，並考量施工環境安全，採PVC塑膠模使採光更佳、有利施工人員工作安全。

陳大田進一步指出，潭子國民運動中心施工團隊於開挖階段增設導牆提升施工安全，透過空拍機輔助檢視施工情形，並透過監視系統即時監看，也搭配各項獎勵措施與職業安全衛生輔導機制，讓施工環境更安全。

陳大田感謝評審委員對於施工團隊的用心與努力多次表達肯定，期盼在市府團隊、設計監造單位及施工廠商的齊心努力下，得到評審委員青睞，一舉獲獎為台中公共工程添金。

(中時 )