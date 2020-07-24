“We want the cops arrested who committed that crime.”



LeBron demands justice for the killing of Breonna Taylor after the Lakers’ first scrimmage



(via @BenGolliver)pic.twitter.com/yhvXKA98TO — Bleacher Report (@BleacherReport) July 24, 2020

湖人「小皇帝」詹姆斯確實把復賽當作黑人平權運動發聲的最佳平台！詹皇24日打完首場熱身賽後接受視訊訪問，完全不想提到任何籃球問題，只把焦點放在先前遭到警察槍殺的黑人女性布蕾歐娜泰勒身上，更暗諷美國總統川普無能。

詹姆斯賽後訪談一開始就提到布蕾歐娜泰勒事件，「我希望能替布蕾歐娜泰勒討回公道，那些警察應該要被逮捕，對的就是對的，錯的就是錯的。我們今天在球場上打出的能量，就跟在場下想替布蕾歐娜泰勒討回公道的能量一模一樣。」

「我不認為『黑人的命也是命』算是運動，我不喜歡運動這個字眼，因為在美國社會，我們很不幸無法擁有運動的權利，」詹姆斯說，「我今天才看過一名黑人幫兒子買自由車被捕影片，我心都碎了，你們並非有色人種，不可能理解的。」

甚至詹姆斯還暗諷美國總統川普，「回顧2016年，歐巴馬還是我們的美國總統，現在我們都知道發生了什麼事，這一切算是進步嗎？我不覺得大家都認可這是進步，我們還有很長的路要走。」詹皇昨也分享民主黨總統候選人拜登競選廣告。

(中時 )