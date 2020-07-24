日本知名男星三浦春馬18日驚傳在家中輕生，結束30歲年輕生命震驚整個演藝圈，不少藝人好友紛紛趕到靈堂前表示哀悼。其中，與他因戲成為摯友的城田優23號晚間在IG上寫了破千字的長文紀念這段難得的友誼並為粉絲們加油打氣惹哭粉絲。

曾與三浦春馬一同演出2009年熱播日劇《草食系高校武士》的城田優，因戲結緣成為摯友，只要有空檔便會相聚為彼此加油打氣，不久前還曾用視訊同框令粉絲們相當開心。18日傳出噩耗後，原本在歌唱節目中準備直播演出《ROOKIES》主題曲「奇蹟」的他，在待機室裡強忍悲痛情緒，上台後還是因為歌詞中提到「2人並肩向前走，就能看見永恆愛的形狀，無論何時都只想在你身邊笑著」，忍不住邊唱邊落淚，敬業的態度讓人看了十分心碎。

城田優寫千字送別三浦春馬！「一句話」惹哭眾人（圖／YOUTUBE）
城田優寫千字送別三浦春馬！「一句話」惹哭眾人（圖／YOUTUBE）

23日晚間，城田在IG上貼出逾千字的長文回憶兩人11年的友情，在文章中提到三浦春馬就像弟弟一樣，總是帶著放鬆的笑容與他談天說地，他也是個直率、個性很黏、對工作十分有責任感卻又缺少點自信的人，在演藝圈中能夠遇到三浦對他來說是個十分寶貴的資產，未來會連同三浦的部份繼續完成兩人的約定。他還不忘替三浦向粉絲們感謝並喊話，「沒有你們的支持就沒有如今的他，感謝你們救了他無數次，現在一定很痛苦吧！但千萬不要垂頭喪氣，三浦知道了會不開心的」，最後還溫暖的寫下「即使分開了，但我們的心還在一起」惹哭眾人，瞬間吸引超過萬人留言，並安慰他也要好好照顧自己。

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春馬の真っ直ぐで、マイペースで、人懐っこい性格、仕事に対する強い責任感、毎回素晴らしいパフォーマンスをするのに、裏ではどこか自信なさげな、その裏腹な繊細さ。そして何より、周りの人に対する深い愛、本当に本当に努力家で、目標に向かって常に全力投球をし続ける姿勢。 出会ってからまだたった11年だけど、彼と過ごした時間の中で、僕は彼から多くのことを学びました。 本当に色んな場面が頭に浮かびます。 中でも、ずっと思い出しているのは、春馬のあの笑顔。 無事にパフォーマンスを終えた時の、あの屈託のない安堵の笑顔や、嬉しそうにその日あったことを「優くん優くん！僕ね、、」と、ニコニコしながら話してくれるあの可愛い笑顔。弟のようで、本当に愛おしいんです。 そんな春馬と出会い、仲良くなれたこと、近くで彼の成長を見守れたこと、そして共に同じ道を歩んでこられたことは、僕の人生において、大きな大きな財産です。 これまで春馬は、たとえどんなに苦しくても、必ずその重圧に打ち勝ち、その度にたくさんの愛、夢、感動、興奮、最高のエンタメを僕らに届けてくれました。 そんな春馬が成し遂げたかったこと、ミュージカルに懸ける想い、その野望や様々な夢。 そして春馬と交わしたいくつもの約束。 それらをここで終わらせるわけにはいきません。 これからは、春馬の意思を受け継ぎ、春馬の分まで、その”約束”や”夢”を大切に大切に育てながら、生きていきたいと思います。 春馬のファンの皆さん。 春馬は、皆さんの愛と応援に、本当に助けられていました。心から感謝していました。 きっと、これまでも皆さんの応援なしでは成し遂げられなかったことがたくさんあったと思います。皆さんに救われたことが何度も何度もあったと思います。 皆さんは、彼のパフォーマンス、そして人生の一部です。 そして春馬もまた、皆さんの人生の一部。 だからこそ、今は本当に本当に辛い毎日ですよね。涙が止まらず、心もボロボロで、人前では気丈に振る舞っていても、ずっと暗闇の中にいるような気持ちですよね。 僕もそうです。彼を愛したみんなが同じ気持ちでいます。 でも、僕らがずっと下を向いていても、春馬は喜びません。安心してゆっくり休む事もできません。 だからどうか、少しずつでいいので、前を向いて生きましょう。そのためにも、たとえ気が向かなくても、出来る限り一人でいる時間を減らして下さい。お話しできる人がいるなら、くだらない話でもして笑って下さい。 あいつもみんなの笑顔が見たいはずです。 少し前を向けるようになったら、春馬に負けない最高の笑顔で、空に向けて温かい言葉をたくさんかけてあげて下さい。 そして辛い時は、どうか彼の残してくれたポジティブな言葉や、たくさんの作品、あの笑顔を思い出し、踏ん張りましょう。 またいつの日か会えた時に、胸を張って「春馬の分も頑張ったよ」って伝えられるように。 離れていても、心はいつでも繋がっていると僕は信じています。 愛を込めて LOVE&PEACE 城田優

城田優 Yu Shirota（@yu_shirota）分享的貼文 於 張貼

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(中時新聞網)

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