日本知名男星三浦春馬18日驚傳在家中輕生，結束30歲年輕生命震驚整個演藝圈，不少藝人好友紛紛趕到靈堂前表示哀悼。其中，與他因戲成為摯友的城田優23號晚間在IG上寫了破千字的長文紀念這段難得的友誼並為粉絲們加油打氣惹哭粉絲。

曾與三浦春馬一同演出2009年熱播日劇《草食系高校武士》的城田優，因戲結緣成為摯友，只要有空檔便會相聚為彼此加油打氣，不久前還曾用視訊同框令粉絲們相當開心。18日傳出噩耗後，原本在歌唱節目中準備直播演出《ROOKIES》主題曲「奇蹟」的他，在待機室裡強忍悲痛情緒，上台後還是因為歌詞中提到「2人並肩向前走，就能看見永恆愛的形狀，無論何時都只想在你身邊笑著」，忍不住邊唱邊落淚，敬業的態度讓人看了十分心碎。

城田優寫千字送別三浦春馬！「一句話」惹哭眾人（圖／YOUTUBE）

23日晚間，城田在IG上貼出逾千字的長文回憶兩人11年的友情，在文章中提到三浦春馬就像弟弟一樣，總是帶著放鬆的笑容與他談天說地，他也是個直率、個性很黏、對工作十分有責任感卻又缺少點自信的人，在演藝圈中能夠遇到三浦對他來說是個十分寶貴的資產，未來會連同三浦的部份繼續完成兩人的約定。他還不忘替三浦向粉絲們感謝並喊話，「沒有你們的支持就沒有如今的他，感謝你們救了他無數次，現在一定很痛苦吧！但千萬不要垂頭喪氣，三浦知道了會不開心的」，最後還溫暖的寫下「即使分開了，但我們的心還在一起」惹哭眾人，瞬間吸引超過萬人留言，並安慰他也要好好照顧自己。

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