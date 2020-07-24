海軍士官酒駕連闖紅燈撞7車 車身斷裂3人傷

海軍又發生軍人酒駕肇事的違紀事件。一名服役於蘇澳海軍基地後勤指揮部洪姓上士，凌晨1點多開百萬BMW轎車載著女性友人，行經冬山路五段時見到巡邏警車，竟加速連闖2個紅燈逃逸，連續衝撞7車後，造成轎車車頭與車身撞斷分離，造成3人受傷送醫，洪姓上士經酒測為0.61毫克，目前警方已依肇事逃逸、傷害及公共危險罪移送法辦。

據了解，洪姓上士開著一輛白色的BMW轎車，行經冬山路5段時，疑似因看見巡邏員警，加速連闖兩個紅燈，在羅東環鎮道路和義成路口衝撞計程車，同時又撞上一輛機車與停放在路旁小貨車。接著撞進民宅後才停下。

由於衝撞力量過大，造成BMW前段車頭整組分離，引擎飛到路上，但車上的洪姓上士及女性友人，以及計程車駕駛都奇蹟似的只受輕傷送醫。

但是貨車上價值數十萬的貨品則是被撞散一地，至少損失30萬元以上。另外還撞進民宅鐵門，又撞毀2輛腳踏車。

由於洪員涉嫌酒駕，目前警方及軍方已經介入調查，將除了移送法辦外，軍方已將洪員記過，並列為汰除對象。

海軍保修指揮部今(24)日 表示，蘇澳後勤支援指揮部洪姓上士涉酒後駕車肇事案件，單位將立即實施行政調查，並依規定懲處。

海軍保修指揮部指出，嚴禁酒駕一直是國軍軍紀要求重點，針對少數官兵心存僥倖違犯規定，深表遺憾，除依法嚴辦，本「留優汰劣」原則，檢討汰除，並援為案例，持續強化官兵法紀教育，確保單位內部純淨，維護團隊榮譽。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時新聞網)