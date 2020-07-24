曾被宣傳為名人看診牙齒的旅美牙醫陳俊龍，2016年才回台灣考取執照，卻被檢舉2014、2015年間還沒有台灣牙醫資格，就三度幫病患植牙、治療牙齒囊腫，台北地檢署偵查後，24日依違反《醫師法》將陳起訴。
陳俊龍11歲被送往美國留學，後來取得哈佛大學牙科醫學博士學位；1992年，陳男考取美國牙醫師執照，在美國執業，開設多家牙醫診所。
不過，陳俊龍在台灣沒有執照，依法不能行醫，卻不時傳出他技術高超的宣傳甚至導演邱瓈寬等名人都是他的病患。
陳俊龍被檢舉2014年、2015年間，在北市北投區一間牙醫診所幫1名病患拔牙後植牙，另在「里昂哈佛仁愛牙醫診」所幫1名病患拔牙後植牙、1名病患治療牙齒囊腫。
陳雖否認執行醫療行為，辯稱當天是陪診，介紹朋友給學生看診，但是檢方傳喚當天在場的牙醫師及病患作證，確認有爭執的部分只有醫療費用，執行醫療的是陳俊龍，因此將陳起訴。
(中時 )
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