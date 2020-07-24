歐盟高峰會歷時五日馬拉松式談判於21日就紓困金方案達成共識，歐盟執委會主席范德萊恩（Ursula von der Leyen）周四（23日）將此方案連同歐盟預算案呈交給歐洲議會審核，但歐洲議會議長薩索利（David Sassoli）表示議員們無法接受目前的預算安排。

歐盟27國領袖上周五（17日）針對7,500億歐元的經濟復甦基金展開談判，歷經五日才終於取得共識，各國同意提供3,900億元的無償援助金給受疫情嚴重影響國家。

歐盟執委會主席范德萊恩23日向歐洲議會呈交此項紓困金方案及2021年至2027年的歐盟預算案。歐盟議會以465票同意、150票反對和67票缺席通過紓困金決議案，但歐盟議員也針對預算案內容提出異議，並強調「除非有個令人滿意的結果，否則議會不會輕易批准此方案。」

薩索利於周三（22日）便曾指出，歐洲議會議員對於現在的預算案內容不慎滿意，尤其在研究、健康、數位、氣候、青年照顧(伊拉斯莫斯交換學生計畫)等方面的內容琢磨不足，他也指出，「為了優化此方案，議會自即刻起已準備好和高峰會進行有建設性的談判」。歐洲議會雖無權更動經濟復甦金方案的內容，但仍可對歐盟2021至2027年預算案提出否決權（veto）。

(工商 )