看好後疫情時代的生技產業發展，南科管理局攜手園區生醫廠商參加「2020 亞洲生技大展」。南科以 智慧生醫為參展主軸，聚焦生醫檢測、傷口敷料、創新醫材、以及精準醫療等領域13家廠商參與，並有南科廠商「生展」及「艾克夏」分別獲得大會頒發傑出生技產業獎項之「產業金質獎」及「潛力標竿獎」。

此次有以下 6 家廠商展出扣合精準醫療領域，科技部部長吳政忠並走訪「思創影像」，由廠商解說數位式條碼磁珠與微流體晶片掃描機器特色，有助提升醫療診斷。「棕茂科技」專業陶瓷技術，是台灣唯一橫跨半導體及生醫領域者。「廷鑫興業」為國內唯一家鎂合金骨材公司。「宇川精密材料」是台灣本土專業有機金屬材料前驅物供應商。「台灣恩寧」自主開發寵物腫瘤熱消融系統，持續發展出化療藥物新劑型。還有「生合生技」專精於乳酸菌研究、生產及應用。

在生醫檢測及敷料方面，如防疫表現亮眼的「泉沂醫學」，已成功開發 COVID-19 核酸檢測試劑，可大幅縮短檢測時間，並獲得CE與FDA的認證。「健鑫生醫」的含銀凝膠傷口敷料，不含抗生素及類固醇。「太冠瑪」主打不含西藥成份，可快速有效消炎、消腫。「儕陞生技」則是展出具有提升血小板衍生、抗 發炎、促進細胞遷移之敷料。在創新醫材廠商方面，有「創甡生技」以「Extre2cold」 獨特工法萃取膠原蛋白，可協助肌膚損傷修復與保濕。「亞果生醫」則是使用「超臨界二氧化碳」萃取技術製成膠原蛋白產品，協助角膜結構重建。「大員生醫」 則是專門針對肝膽腸胃科及消化道系統，打造有效治療之複合醫療器材。

本屆生技展亦頒發傑出生技產業獎項，用以表彰廠商對於產業發展的貢獻。 12 家獲獎廠商中，南科廠商「生展」及「艾克夏」獲獎，「生展生技」運用基因 重組、菌種改良與功能益生菌選拔等關鍵技術，榮獲金質獎。「艾克夏」核心產 品為眼科雷射手術設備，具專業性及市場利基，拿下潛力標竿獎。

(工商 )