（台菱發表五款鈴木100周年紀念機車，台鈴工業董事長黃教信（右）、總經理岡崎淳（左）連袂為新車站台。圖／業者提供）

新冠肺炎讓許多大陸台商從農曆年後就滯台，其高消費力意外帶動國內重型機車銷售熱潮，6月重機銷量大增逾三成，車商樂觀暑假檔期將更夯，台鈴工業打鐵趁熱，一口氣推五款鈴木（Suzuki）品牌百周年特仕機車搶市。

台鈴舉行鈴木機車百周年慶祝活動，發表五款新車，包括V-Strom 1050XT、GSX-150 Bandit，及三款百周年經典配色的GSX-R1000R、GSX-R150、Swish125（台灣限定）。

台鈴董事長黃教信觀察，近期國內重機市場突然很夯，路上重機車友有變多的跡象，研判除原本因疫情耽擱的買氣回籠外，更有許多大陸台商從農曆年後就滯台未返，這群人具有高消費力的特質，帶動了重機的銷售。

業者指出，近年銷量成長陷入停滯的黃、紅牌重機市場，6月起銷量出現明顯成長，除因疫後的「補買」潮，先前許多進口機車因國外工廠防疫性停工、生產供應受影響，隨疫情趨緩復工，車輛供應銜接上，新年式車款陸續到港，推升近期重機銷售表現。

台鈴表示，今年適逢鈴木品牌創立100周年，推出五款新車，積極把握這波國內重機購車潮商機外，也希望拉動國產速克達的銷售聲勢。台鈴今年初發表的新款國產速克達Saluto 125，銷售優於預期，上半年原訂的進口料件早已用罄，緊急向原廠增量追料，下半年產能可望提升，滿足通路端的銷售需求。進口、國產機車銷量齊增下，台鈴對今年營運成長樂觀看待。

(工商 )