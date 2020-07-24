（台灣經濟研究院長張建一樂觀估測下半年景氣復甦。圖／陳碧芬）

全球疫情雖然還在延燒，下半年全球經濟活動預估將逐漸重回正軌，台灣經濟研究院今（24）日公布2020年國內實質GDP成長率最新估值為1.83％，較4月預測上修0.25個百分點。此項估值是國內各機構至今估測的第二高。

台灣經濟研究院長張建一並預告說，主計總處將在8月初公布最新修正值，「結果會讓大家嚇一跳！」提前透露台經院的最新值有其可信度。

張建一表示，全球的正面發展有助於需求回溫，上國內半導體廠商設備投資擴增、台商回流效應持續。更重要的是三倍券效應發揮，拉抬民眾外出消費意願，使得原先擔心第三、四季景氣會受到第二波全球疫情的負面衝擊，目前看來是得以緩和。

台經院估測三倍券的效果，對GDP的貢獻約0.15～0.2％之間，張建一說，也許可能更高，三倍券衍生出來的產業關聯影響，經濟部會在今年底細算。

台經院此次上修今年台灣經濟成長率的主要來源，內需和固定資本是兩大因素。

台經院指出，內需方面，因疫情亦衝擊來台觀光旅客、零售與餐飲業表現，2020年上半年零售與餐飲消費表現皆呈衰退。不過受惠於國內疫情控制得當，民眾出外用餐和旅遊意願逐步回升，零售餐飲業營業額年減幅度逐月縮小，加上政府於7月推出多項振興經濟和紓困政策，同時零售通路也趁勢加碼回饋，甚至偕同其他通路進行聯合促銷活動，且因國外疫情未緩，短期內邊境管制難以解除，張建一強調，「可望進一步助長國內下半年消費動能！」，預估2020年民間消費成長率為0.71％，沒有因為上半年消費疲弱而呈現負值。

在固定資本形成方面，台經院分析，儘管疫情蔓延全球，影響部分企業投資意願，不過有鑑於台商回流動能持續，從國發會與八大行庫的台商回流貸款申請金額觀察，台商回流的貸款申請需求不斷，不論是申請或核貸金額均屢創新高。此外，受惠於5G通訊及高效能運算需求持續熱絡，上半年資本設備進口年增率依舊呈現正成長，加上主要半導體業者上調資本支出計畫，持續投資先進製程，均有助於資本設備投資成長動能。

張建一指出，台積電已宣布增加資本支出10億美元，約台幣300億元，台積電供應鏈及相關廠商都能受惠，下游的資通訊產品出口表現好，台灣經濟成長可以比其他國家好，台經院預估2020年整體固定資本形成成長率為3.97％，較前次預測時上修1.09個百分點；其中民間投資成長率為1.87％，較前次預測時上修0.27個百分點。

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