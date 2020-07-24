國民黨高雄市長參選人李眉蓁碩士論文抄襲風波越演越烈，風暴如滾雪球波及國民黨，她本人於昨(23日)現身落淚鞠躬致歉，更宣布放棄中山大學碩士學位。對此，前國民黨立委陳學聖分析後表示，「如果相信李眉蓁放棄論文就過關了，真的就是小看了民進黨，藍營不要一不小心變成了小白兔！」

李眉蓁論文宣布放棄碩士學位後，陳學聖今(24日)則是在臉書寫下，「還記得拔管案嗎？當時民進黨撲天蓋地追殺管中閔，窮盡洪荒之力就是不讓管爺當上台大校長，連他寫稿的錢都可被當成違法兼差猛打，就知道民進黨兇狠的狼性。這狼性強到什麼程度，強到為達目的，可以猛換教育部長，一個拔管案，短短時間，前後就消耗掉四個教育部長。最可笑也最可議的是，最後結案接手的竟然是最初拔管的部長潘文忠。」

陳學聖認為，所以李眉蓁雖宣佈放棄學位，中山大學馬上聲明學位無法放棄，「看來就是不想讓案子『冷』下來。而且中山大學在校譽上受到重創，此時揹過之身，正企盼在大部長官面前有立功之機，重審李眉蓁論文又怎會放過？」

另外，陳學聖說，要知道，論文重審雖規定四個月內完成，必要時可以延長兩個月，這立意原是為求謹慎，怕誤殺，「但一旦已決定是『必殺』，誰說不能超車，不能火速結案？而且『恰好』趕在8月15日高雄市長補選投票前。所以從現在此刻起，除非爆出驚天地、泣鬼神的大事件，不然這次高雄市長補選恐怕就只會一直環繞在『論文』這個話題。」

最後，陳學聖呼籲國民黨，「此役民進黨要贏的已不只是勝選，大家都很清楚，但國民黨可放的是什麼，要保存的是什麼……真的要趕快想清楚。」

(中時新聞網)