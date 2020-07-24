陷入碩士論文抄襲風暴的國民黨籍高雄市長候選人李眉蓁，昨天主動宣布放棄碩士學歷，並向高雄市選委會申請刪除選舉公報上的碩士學歷註記，但中選會表示，候選人不能在登記截止日後申請撤銷選舉公報上的學歷資料。

中選會發言人陳朝建表示，依法依規，選舉公報所印製的候選人政見或學經歷等個人資料，係登記表件之一，應以其參選登記截止日為準，超過截止日後，並不能任由候選人自行宣布撤銷，遑論非選務機關職掌的學位授予法，亦無自行宣布撤銷學歷的規定（同時，權責機關如國立中山大學也特別就此對外說明在案）。

陳朝建還指出，實際上，依法依規，候選人登記截止後，候選人也不能自行宣布撤銷其政見之全部或一部，或要求更換為不同政黨推薦，或是另以自己又改姓改名.....等等為由，而請求重新印製公報及選舉票，從而候選人在候選人登記截止後又自行宣布撤銷部分學歷，或請求選務機關必須重新編印或註記其已經登記在案的學歷等，均於法無據。

陳朝建強調，選務機關必須依法編印公報，也必須依法分送公報至各戶，選務的辦理，皆須依法辦理，自屬當然。

(中時 )