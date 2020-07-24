美股昨夜的不振，南韓交易所投資人對於全球新冠疫情惡化以及歐美政府刺激方案之間趨向謹慎觀察態度。

周五上午南韓KOSPI指數低開約20點，投資人在疲軟的經濟指標和經濟刺激希望之間衡量投資，至午間KOSPI彌補損失，持平小跌1.2點或-0.05%，為2215點。外資上午在KOSPI買超892億韓元。

南韓財政部警告，由於全球疫情持續燃燒，南韓出口下跌可能會延長時間和加劇。先前南韓央行公布第二季經濟成長為萎縮3.3%，為20年來最深跌幅。另一方面，則有美國參議院進行新一輪刺激方案協商的利多消息。

主要大型個股互有漲跌。三星電子午間上漲0.18%，暫報5.42萬韓元。SK海力士昨日報出第二季優秀獲利，上午上漲0.61%，暫報8.29萬韓元。

現代汽車昨日報出第二季獲利下挫，上午仍小漲0.4%。網路公司Naver上漲0.35%，社交軟體巨擘Kakao下跌0.76%。

韓元上午上漲，1200韓元報一美元。

(時報資訊)