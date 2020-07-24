宇峻(3546)今天除權息，但遊戲股在鈊象(3293)、智冠(5478)及網龍(3083)等大幅修正下，宇峻填權息之路受阻，開高後盤中出現小幅貼權息表現。宇峻先前股東會通過發放現金股利、股票股利分別為3.348、0.9951元，今天除權息參考價為81.6元。

宇峻今年上半年營收8.18億元，年成長57.4％，主要自製手遊《三國群英傳M》第1季推出後營收表現不俗，第2季完整貢獻下，單季營收4.34億元，年成長78.3％，由於行銷費用多認列在第1季，預期第2季獲利優於第1季。

權利金部分，上半年台灣占比17％、日本6％、其他6％、大陸約7成，大陸主要是《霸王之業》的相關授權貢獻。

公司日前宣布代理的新遊戲《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》預計將於2020年秋季於台灣、香港、澳門發行，將有望帶動下半年的營運表現。除了該遊戲外，自行開發遊戲《七大罪》預計9月在星馬地區上線，台港澳11月、日本要到2021年第1季，單機版《三國群英傳8》方面估計要到年底上市。

(時報資訊)