行政院會昨通過紓困3.0追加2100億元特別預算，民眾黨團總召賴香伶今質疑，經濟部編列1000餘億元預算，報告書僅有5頁，卻沒有受疫情衝擊產業勞工影響程度及預算撥補的成效，請問行政院長蘇貞昌同意經濟部用這種方式「呼攏」你嗎？賴香伶強調，立法院不是行政院的立法局，即便民進黨有執政優勢，也要遵守財政紀律，況且在臨時會結束後把追加預算案送到立法院，這是對國會的不尊重，希望行政院對國人及國會提出紓困振興的清楚報告。

因應疫情在國際間仍嚴峻，行政院提出紓困3.0，昨行政院會通過追加2100億元的紓困振興特別預算，其中有大部分預算適用於回補先前各部會移緩濟急的經費，民眾黨立委邱臣遠痛批，行政院的做法是先射箭再畫靶，就是憑藉著綠營在國會席次過半優勢，不願提出完整的檢討報告，就要強勢於二度臨時會闖關，非常不尊重國會。

賴香伶指出，這次追加2100億元特別預算中，動支1000億元作為回補公務預算，請教蘇貞昌院長這樣符合財政紀律嗎？當初民眾黨質疑快速通過特別預算，但為防災復原需求，把特別條例結合防災精神，如今佔紓困3.0整體多數預算的經濟部僅提出5頁報告，請問蘇院長同意經濟部用這種方式「呼攏」嗎？

賴香伶說，對於行政院於臨時會結束後提送紓困3.0追加預算案，不僅財政編列方式不夠嚴謹，也未遵守財政紀律，更是對國會態度不尊重，對此表達抗議與不滿，希望行政院能針對紓困振興對國人清楚報告。

賴香伶說，紓困3.0追加2100億元預算，不是小數目，都是靠舉債而來，民進黨在國會有過半優勢，當然可以按照既有步驟走，但這樣的做法讓在野黨及民眾完全無法接受跟支持，提醒行政院要嚴守財政紀律是最基本要求，民眾黨團也會在預算審查時嚴格把關。

(中時 )