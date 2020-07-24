獄友感冒不戴口罩 他揮拳相向被告 11:512020/07/24 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 36歲花姓男子因案入獄，今年3月在台北監獄工廠內，因賴姓獄友感冒不戴口罩，因此拳腳相向，遭桃園地檢署依照傷害罪嫌聲請簡易判決。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 36歲花姓男子因案入獄，今年3月在台北監獄工廠內，因賴姓獄友感冒不戴口罩，因此拳腳相向，導致賴男頭部損傷、頭皮鈍傷、手指挫傷。桃園地檢署偵辦後，依照傷害罪嫌聲請簡易判決處刑。 因花男坦承犯案，且檢方有監視器、收容人談話筆錄、檢方勘驗筆錄等，犯罪事實明確，另外花男也是累犯，檢方也請求加重其刑。 (中時 ) #檢方 #獄友 #筆錄 #感冒 #口罩 也許您會感興趣 社會熱門新聞 獨家》扯！機敏中科院遭毒品攻陷 高學歷研究員設溫室種大麻販售 - 社會 金絲貓難養！台商包養俄羅斯二奶 甩後性愛影片遭「報復性外流」 - 社會 約會總在「公園晚上8：30」 女怒被「吃定」結婚前夕休了他 - 社會 周士淵拍多P無碼A片？ 前妻一眼認出：他性需求大 - 社會 周士淵性愛片哪裡找？ 多P無碼片關鍵字曝光 鄉民瘋喊：求上車 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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