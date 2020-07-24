36歲花姓男子因案入獄，今年3月在台北監獄工廠內，因賴姓獄友感冒不戴口罩，因此拳腳相向，導致賴男頭部損傷、頭皮鈍傷、手指挫傷。桃園地檢署偵辦後，依照傷害罪嫌聲請簡易判決處刑。

因花男坦承犯案，且檢方有監視器、收容人談話筆錄、檢方勘驗筆錄等，犯罪事實明確，另外花男也是累犯，檢方也請求加重其刑。

(中時 )