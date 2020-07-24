炎炎夏日面膜旺季到，「面子」商機來勢洶洶。富邦媒(8454)旗下momo購物網分享，今夏氣溫屢創新高，帶動站上面膜銷售翻倍成長，指標品牌更繳出亮眼成績，業績最高成長達10倍。

momo特別公布《2020上半年面膜消費指標榜》，分享人氣商品及熱銷趨勢，其中台灣面膜品牌「TTM提提研」人氣最旺，其推出的商品組不只包辦了momo上半年熱銷面膜前兩名，NO.1「全面進化23入組」亦繳出月銷售3,000組佳績。

國人「愛面子」，每年敷掉的面膜數量破億，可見消費者愛美心切，momo旗下販售百大面膜品牌，逾2,000款面膜，其中消費者青睞的面膜五大品牌分別是TTM提提研、Neogence霓淨思、我的美麗日記、Kiehl’s契爾氏與專科。

富邦媒表示，隨著抗初老觀念抬頭，面膜消費主力趨於年輕化，以25~30歲女性為大宗，近5成的消費者偏好30片以上的大組數商品，經常性保養不間斷。而面膜功效訴求仍是以保水保濕、美白、緊緻拉提主流。另外，近年從「科技萃取」著手致力於升級功效的面膜，也逐漸嶄露頭角成為消費新寵。

面對琳瑯滿目的選擇又該從何下手？momo公布「十大面膜天后榜」為消費者帶路。熱銷TOP1「提提研 全面進化超值23入組」月銷3,000組，內含人氣備長炭黑面膜及獨家精華高乘載的肌能進化面膜等，滿足各式肌膚需求。熱銷TOP2同樣是提提研的「女神抗齡緊緻保濕獨家面膜組」，珍稀原萃、肌能進化系列面膜一次享有，抗齡囤貨不可少，月銷1,500組。熱銷TOP3為主打1分鐘完成洗臉、保養、保濕三步驟的「BCL SABORINO 日本早安面膜」。

想要跟著口碑買？實體通路搶手必買「我的美麗日記 黑珍珠煥白面膜」、「Neogence霓淨思 N3系列面膜」、「寵愛之名 亮白淨化光之鑰生物纖維面膜」，以及在社群討論度極高，擁有一票死忠粉絲的「Kiehl’s 契爾氏 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜」、「LANEIGE 蘭芝 睡美人保濕晚安面膜」等，也是十大天后榜中的必買清單。

momo瞄準夏日面膜購買潮，集結提提研、我的美麗日記、霓淨思、我的心機等面膜指標品牌，祭出35折起超值優惠，購買指定商品再加碼送眼紋貼、生物纖維面膜，年度新品主打「提提研 黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜」、「巴黎萊雅 青春密碼注入式酵素精華面膜」。

(工商 )