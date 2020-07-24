一位家裡銷售電腦生意的老媽，為目前約34歲的寶貝獨生兒子，準備了月入約新台幣5萬元的退休金，但需59歲之後才能領，可領終生。

這名老媽告訴寶貝兒子，不需太為下半輩子操心，她已向某保險公司購買保單，每年的保費需繳100萬元，而連續6年都達年繳百萬保費水準後，就可在被保人於59歲之後，每月提領約5萬元退休金，可領終生。

不過，這樣的理財方式，仍引起親友的熱議，認為600萬元予壽險公司無息操作逾20年空間，真是太便宜壽險業者了。如果在台股買進廣達、台塑、中華電等每年多有豐厚配息的永續經營的績優股，則單是配息收入就非常可觀。

例如目前廣達市價約80元，若以600萬元購買可達75張，而依該股近年來平均年度配息約3.7元計算，則每年可領股息約27.75萬元，20年後可領得約555萬元，累積已超過千萬元。

另外，也有人建議買進房地產，以大台北地區小套房，每月租金可收入約1.5萬元估算，20多年下來的累積財富也滿可觀。只是老媽為求安定保險，也只能訴諸壽險公司了。

(工商 )