Lexus（凌志）汽車去年攜手和運租車，共同推出「LEXUS Select+訂閱式租賃服務」，領先將高級車訂閱式租賃服務帶進台灣市場，今年服務再升級，即日起推出「網路訂閱」服務，只要到官網挑選心儀的方案、車款、車色及配件，並支付訂金3,000元，和運專員將主動與訂戶聯繫簽約及交車，加速推廣。

和運租車總經理謝富來表示，一站式的訂閱服務改變以往的消費模式，簡化繁瑣的詢價、溝通過程，訂閱不再侷限於汽車商品，連用車服務也能輕鬆訂閱。

和運指出，「LEXUS Select+訂閱式租賃服務」，訂閱期間為期三年，每年可選擇NX200菁英版、ES200豪華版或UX200菁英PLUS版新車一輛。因應網路訂閱服務推出，新用戶線上訂閱即可再享首年免費升級RX300豪華版，以超值的訂閱式月租費用3.33萬元（平均日租金1,110元，比國產車短租還划算），即可於首年直升豪華車款且享受年年換新車的服務。

和運租車介紹，與同車型傳統的租賃方案相比，「LEXUS Select+訂閱式租賃服務」在相近的月付金額下，同樣擁有靈活資金運用、輕鬆車輛管理（含乙式保險、年度牌燃稅費、定期保養維修、維修代步車輛）、專屬管家服務等優點；還能依據各式用車需求進行車型的調整，以對應生活型態的變化或滿足駕馭樂趣；針對高端用戶另有「LEXUS Elite」、「LEXUS Passion」升等方案供選擇，多種高階、性能車款供訂戶挑選。

此外，訂戶還可享有和雲行動服務公司提供短期租車平日六折、假日七折優惠；且若車輛於訂閱期間年度無出險紀錄、車況保持完好，次年度再加碼贈送四次「和運VIP機場接送」（市值6,600元）。

(工商 )