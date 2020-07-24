應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森 (Gary Dickerson)揭櫫一系列全方位環境、社會與公司治理 (ESG) 行動倡議，公開承諾 2030 年前達到採購 100％ 再生能源的目標。

為達成這項目標，應用材料也加入其他技術領導廠商的行列，承諾向 Apex潔淨能源公司在德州克羅基特郡開發的White Mesa Wind 風電專案購買 500 百萬瓦（MW） 的能源。應材的能源採購協議 （PPA） 涵蓋這項專案 10％ 的潔淨能源輸出，相當於 13,000 戶家庭所需的電力。

應用材料環保、健康與安全事務協理史考特．漢布頓 (Scott Hambleton) 表示，這份能源採購協議是幫助應用材料公司達到低碳足跡目標很重要的一步，能促使我們在 2022 年前達到在美國 100％ 再生能源採購、在全球達73％ 的目標。我們非常期待透過與其他技術領導廠商一起支持的潔淨能源專案，來加速達成公司的環境永續性目標。 Apex 潔淨能源公司總裁暨執行長 Mark Goodwin 表示，White Mesa 專案清楚展現出企業能源採購者攜手合作之力，順利實現新的再生能源專案。我們歡迎應用材料公司新加入，成為 White Mesa Wind 專案的夥伴，也讚許他們在企業經營中致力落實永續理念的壯舉。

這項協議是由 3Degrees 所促成，這家公司專門提供再生能源、低碳運輸及其他氣候解決方案。3Degrees 的執行長 Steve McDougal 表示，我們很榮幸協助推動應用材料公司和 Apex 潔淨能源公司簽署這份能源協議，同時樂見越來越多科技業者和其他產業公司做出長期承諾，加強投入再生能源的使用，協助減緩氣候變遷。

再生能源買家聯盟 （REBA） 執行長 Miranda Ballentine 表示，應用材料立下強而有力的承諾，計劃降低碳足跡並在未來10 年在全球採購 100％ 再生能源，鞏固了再生能源領導者的地位。在我們努力實踐零碳未來的同時，這類的領導廠商將持續推動產業前進，並為其他大型能源買家樹立典範。

(工商 )