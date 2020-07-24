7、8月進入暑假電玩旺季，電競商品買氣爆棚。富邦媒(8454)旗下通路momo購物網據站內銷售觀察，學生放暑假，玩樂時間增加促使電競商品需求大幅提升，帶動購物網暑期電競商品買氣年增近9成。

momo瞄準學生暑假娛樂需求舉辦《夏殺電競月》，7月18日開始至7月31日強打DIY振興折扣懶人包，網羅超過10家品牌大廠，包含技嘉、MSI微星、ASUS、SAMSUNG及BenQ等，推出電競主機、電競螢幕、電競鍵盤滑鼠等指定商品限時下殺7折起，購買指定商品最高折價9,000元。

近年來電競產業已成為全球潮流。momo購物網分享，電競市場正蓬勃發展，玩家對電競配備的知識也日益豐富，更懂得如何選購符合自己需求的商品，近年「DIY打造個人化電競設備」成為一大趨勢，從主機、螢幕到鍵盤、滑鼠、耳機等周邊商品，挑選適合自己的零件加以組裝，不僅大幅提升遊戲順暢度，還能隨時汰換、升級零件。

momo也從中發現最容易影響整體效能的「電競主機」及反應速度的「電競螢幕」，為消費者討論度最高的兩大關鍵設備。

momo特別推出超過2,500件電競主機，今年銷售成績更較去年翻倍成長。今年CP值爆棚的三款電競主機、螢幕，分別是具有「高核心處理器」、「RTX20系列以上顯示卡」功能商品為消費者首選。熱銷冠軍為「ASUS」i5六核 暗黑獠牙s RTX2060-6G獨顯電玩機，月銷超過百台，第二名由「技嘉」i7八核 麥塊之王 RTX2070S-8G獨顯電玩機拿下，而第三名為「微星平台」 天龍戰士 [ R7八核RTX2060獨顯SSD電玩機。

因應不同遊戲畫面規格、消費者喜好，momo推出近400件知名品牌電競螢幕，其中以擁有「曲面立體造型」、「4K高解析度」以及「165Hz刷欣率」規格的商品為近期選購趨勢。銷售冠軍由ASUS 華碩VG279Q 27型 1ms 144Hz電競螢幕奪下，月銷百台；第二名為新品SAMSUNG 三星Odyssey G9 49型 240Hz 1ms HDR10+ 1000R曲面多工電競螢幕；LG 樂金34型 21:9 AH-IPS 2K曲面支援HDR液晶顯示器拿下熱銷第三名。

(工商 )