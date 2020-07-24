化縣政府推動「彰化縣設備汰換與智慧用電補助計畫」有成，節電量勇奪全國第三名。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府推動「彰化縣設備汰換與智慧用電補助計畫」有成，去年和年前同期的住商部門用電量比較，節省達1億2196萬3229度電、降2.689％，節電量勇奪全國第三名。

縣府經濟暨綠能發展處長劉玉平表示，縣府辦理補助縣轄內之住宅、集合住宅、服務業及機關與學校汰換老舊空調、照明設備及建置能管系統與自宅汰換老舊空調及電冰箱的業務，2018年6月開辦至2019年10日9日終止，計受理申請，共受理4萬 4415件，補助款項達2億1606萬5822元，並已全數核撥完畢。

其中「集合住宅、服務業及機關與學校」補助，分別是窗型冷氣或分離式冷氣45件1446台、照明設備T8、T9、T5共329件4萬6617具、室內停車場智慧照明7件873盞、能源管理系統9件共9套；受理「住宅」補助項目，分別是窗型冷氣或分離式冷氣：2萬9246件3萬8037台、電冰箱1萬4411件1萬5116台，因而有效達到節能省電的目標。

(中時 )