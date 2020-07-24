結婚是一門人生大事，有些人尋覓了好久，始終遇不到對的人，但也有不少有勇氣的人選擇「閃婚」，畢竟結婚也是需要一點衝動。知名塔羅牌老師艾菲爾就在臉書公布，從現在起到年底前，特別有閃婚運的「4大星座女」，而老師也提醒，記得同時參考太陽丶上升以及金星。

TOP4牡羊座

年底前，單身的小白羊最有可能閃電結婚，尤其要注意的是，無論是有伴侶還是單身者，你都很有可能意外懷孕丶奉子成婚。11月份是最適合確定兩人戀愛關係的時間點，老師也特別提醒，如果目前還沒有要生寶寶的打算，建議做好避孕措施，因為這是個很容易有意外驚喜的時刻。

TOP3水瓶座

年底前，水瓶座的感情運勢變得十分活躍，內心燃燒著想要戀愛的渴望。也許是心想事成，你想談戀愛，果真有親友幫你介紹一卡車的優質對象。這些親友都很了解你的喜好，一看到覺得適合你的對象，便會拉你出來聚聚、認識新朋友，這自然搭起你的桃花橋樑。

TOP2獅子座

年底前，獅子座在年初就已經動了想婚的念頭，但是因為疫情的關係，出門機會少，讓你的桃花開不起來，你現在正期待夏季桃花的到來。有伴侶的你，將有機會在這個夏季結束前，將自己的終身大事訂下來。還是單身的你記得多出門活動，例如多參與朋友間的聚會丶去一個自己超喜歡的偶像明星的演唱會，或是熱鬧的場所，最容易有意想不到的美好艷遇。

TOP1射手座

年底前，你將迎來愛情上的大好運。可能一出家門，就在轉角遇見令你怦然心動的對象，容易有被搭訕、豔遇的機會。有暗戀對象的你，若想要告白，可以尋求共同好友的幫助。有伴侶者，這是個適合結婚的時機，可能對方會突然向你求婚，或是詢問你對於結婚這件事的看法，甚至有可能雙喜臨門，在談論婚嫁的時刻就發現自己懷孕，是喜上加喜的大好事。

(中時新聞網)