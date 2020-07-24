國民黨高雄市長候選人李眉蓁，因「論文抄襲」宣布放棄中山大學碩士學位，但被抄了96%論文內容的「苦主」雷政儒，卻始終低調未現身、未回應，自稱是雷政儒同事的網友則在網路上爆料，曝光他的「真實身份」。

李眉蓁碩士論文《台灣對中國大陸之貿易分析》，近日被人指控涉及嚴重抄襲，且《鏡周刊》近日比對後，指出有高達96%的頁數比例，都涉嫌抄襲「台北大學公共行政暨政策學系」碩士生雷政儒，曾在2000年7月出版的論文《兩岸經貿互動與台商投資之演變分析》。

李眉蓁近日被爆碩士論文有96%涉抄襲後，22日鄭重道歉，並表示為展現負責的態度，「宣布放棄中山大學在職碩士班學位」，「也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除學歷的註記，盼回歸市長補選的政見主軸」。但中選會表示，候選人不能在登記截止日後申請撤銷選舉公報上的學歷資料。

對於論文被抄襲的雷政儒，網友oiyuz今(24日)在批踢踢論壇政黑板發文表示，「雷政儒好巧不巧是我同事，目前任職桃園某公銀，為息事寧人，昨天把他的櫃檯前名牌都拿掉，怕被發現。還是找dpp立委衝一波」。

李眉蓁碩士論文涉嫌抄襲，有網友在PTT爆料被抄襲的苦主，雷政儒現況。(圖/翻攝自 PTT論壇)

(中時新聞網)