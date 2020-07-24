林口影視城成功招商，將打造台灣坎城。（葉德正攝）

新北市林口媒體園區招商案，由三井不動產、東森與三立得標，投下240億資金，將導入AI、物聯網技術打造科技影音城，目標成為「台灣坎城」，規畫搭建實景攝影棚打造影音體驗館，規模比日本台場富士電視台還要大；新北市長侯友宜說，預計2025年前全部會完工，市府也會負起規畫周邊交通等配套，也歡迎更多人投資新北。

新北市府24日舉行「新北影視盛典」，揭曉三家得獎廠商未來具體規劃內容，包含侯友宜、新北市議員蔡淑君、台灣三井不動產董事長下町一朗、東森國際集團總裁王令麟、三立影城集團董事長張榮華、財政部國產署長曾國基都到場參與盛會。

新北市經發局指出，林口媒體園區是新北市與和國產署合作推動的公有土地招商案，基地緊鄰機場捷運A9林口站及林口交流道，將以新商業、新娛樂、新媒體與新科技四大元素，打造國際媒體媒體園區。

王令麟指出，東森集團將結合東森新聞雲、聲林之王等數位媒體優勢，導入人工智慧（AI）、物聯網（IOT）新科技之軟實力與硬體設施，創造影視音重要生活圈。

張榮華則說，三立集團結合影視製作、體驗、學院與娛樂購物，打造超級攝影棚，實景攝影棚從廚房、醫院到監獄都有，可成為追星聖地，絕對比日本台場富士電視台、NHK影視體驗館規模還要大。

另三井不動產則會引進國際級親子數位娛樂、多媒體互動體適能等複合式商業設施。

侯友宜表示，而林口媒體園區招商案是一件超過240億元的巨額投資，但絕對不止這些，市府將集結經發局、新聞局、文化局等相關局處軟硬體資源，期盼能夠將台灣深厚文化底蘊、動人風景行銷國際，增加國家競爭力及培育人才。

侯友宜說，預計2025年全區將完成開發，屆時林口將成為新北市AI影視娛樂園區實踐場域，也是國內最多閃耀星光、追星築夢的重要影視觀光勝地。

(中時 )