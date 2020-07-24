40歲的曾姓駕駛駕駛聯結車空車從桃園龍潭出發要到林口，行經國道1號北向43公里林口B出口前，疑似未注意車前動態，煞車不及直接追撞前方自小客車，造成6部車事故，4人受傷。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

40歲的曾姓駕駛駕駛聯結車空車從桃園龍潭出發要到林口，行經國道1號北向43公里林口B出口前，疑似未注意車前動態，煞車不及直接追撞前方自小客車，造成6部車事故，4人受傷，其中2人現場由救護車送醫，2人事後自行就醫，也為有酒精反應，詳細肇事原因仍須警方調查。

警方指出，所幸現場人員都有繫安全帶，沒有人拋出車外造成嚴重傷亡。6車駕駛人經警方施以酒測，未有酒精濃度反應，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

(中時 )