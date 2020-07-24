近年來，法拍移轉量常處於低檔，今年上半年六都法拍移轉量與去年同期相比年減4.2%，惟新北市異軍突起，上半年拍賣移轉535棟，創9年來同期新高，跟去年同期相比大增30.2%，台南市小幅增加1.9%，其他四都則皆量縮。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡分析，由於利率一路探低，房市不易發生斷頭潮，整體法拍移轉維持低量，不過仍有建商或企業資金周轉不靈，讓物件流入法拍市場，吸引投資人或債權人出手，讓區域拍賣移轉量大增。

六都上半年拍賣移轉

今年六都上半年法拍轉量僅兩都增加，新北市年增30.2%、台南市年增1.9%，其中新北市中和、林口、板橋的拍賣移轉量都爆量，而其他四都量減，台北年減12.1%、桃園市年減0.8%、台中市年減13.0%、高雄市年減27.9%。郎美囡指出，上半年因新冠肺炎疫情之故，屋主信心不足，在一般市場若賣方提高讓利空間多能成交，買方未必至拍賣市場找低價，而新北市中和、林口及板橋在過去幾年都有不少推案，部分小型建商因銷售不順、財務困難而導致建案法拍，也有企業主以不動產做為擔保籌措資金，卻因過度財務槓桿操作而法拍，不過法拍若地段具增值空間，仍能獲投資人青睞。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，「法拍較便宜」的印象在高房價的時代讓一般購屋人躍躍欲試，不過近年法拍價格常出現和市場相近的價格，加上法拍與一般購屋市場的流程大不相同，事前對屋況的掌握度相當有限，建議民眾以熟悉的區域為主，並充分了解房價行情及自身的資金狀況，避免產生風險。

(中時新聞網)