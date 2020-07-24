製造業「平均」地估測景氣回溫，才是台灣GDP穩定成長的真正動能，台灣經濟研究院長張建一指出，今年上半年的全球疫情加持了台灣的資通訊產業，機械設備、石化等產業則呈現不一致的衰退。由於台幣匯率近期太強勢，出口為主的製造業會擔心下半年的旺季會因匯率而成績不佳。

台經院今（24）日公布製造業廠商6月間對景氣看法的調查結果，認為當(6)月景氣為「好」比率為27.7％，較5月26.3％增加1.4個百分點；認為當月景氣為「壞」的比率則為31.2％，較5月37.3％減少6.1個百分點，其中化學工業、鋼鐵基本工業與橡膠製品業看好當月景氣的比例較高。

台經院指出，由整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由2020年5月的37.3％減少16.0個百分點至當月的21.3％，看壞比率由5月的22.0％增加4.6個百分點至當月的26.6％，「大多數的廠商對未來半年景氣多以持平看待」。

張建一分析，台幣持續升值真的對產業有影響，台幣匯率太強會抵消出口成效，「這是製造業只敢持平看下半年景氣的原因」，今年上半年出口以美元計價是成長、以台幣計價則呈現衰退，出口產品和進口設備都多的台積電應有完善的匯率避險，大多數廠商如果沒有在這部份有作好，上市櫃公司的匯損部位會很快就出現。

台經院六所所長吳孟道則認為，目前台幣走升和國際熱錢流入有關，若接下來歐美地區疫情好轉，熱錢也會回流，廠商下半年受到匯率的衝擊，可能不會有想像的大。

(工商 )