美國和中國的外交衝突加劇，具避險功能的日圓在周五升至一個月以來的高位。

繼周四美國國務卿彭佩奧呼籲美國及其盟友以更具創造力和自信的方式壓制中國，周五中國官媒色彩的環球時報則呼籲，中國「必須」對於美方關閉領事館一事進行報復。

雖然目前進入日本連續假期，交易量稍微減少，但美中衝突足以將日圓從過去數周窄幅波動區間往上推升，日圓在周五上漲約0.3%，來到約106.5日圓兌一美元，觸及自六月下旬以來新高。澳幣則從數月高位下跌，澳洲分析師認為，如果中國馬上採取報復行動，澳幣和其他成長型的大宗商品則將下跌。

美中關係衝突從貿易戰到現在的外交衝突和南海地區的軍事緊張，美國務卿曾指稱中國對南海的主權宣稱是非法的。

人民幣亦為觀察指標，在傳出中國考慮關閉武漢美國領事館後，衝突升高，人民幣立馬下挫，人民幣目前約為7.02兌一美元。亞洲其他國家貨幣亦輕微受到有下行的壓力，例如韓元、泰銖、新加坡幣。

(時報資訊)