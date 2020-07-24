長榮(2603)下午將舉行法說會，由於歐美貨運需求增加，運價呈現高檔震盪，今年產業環境供需改善，且加長榮裝脫硫設備比例高於同業，法人看好下半年營運表現。

長榮上半年營收873.68億元，年減5.87％，主要2至5月疫情全球蔓延，各國鎖國，航商運能減少20～25％，運送量減少16％，航線貨量約減少10％～20％。但歐美5月陸續解封後，因艙位縮減使得歐洲線回程運價先行上漲，運價及貨量都有所回升，另一方面，燃油成本則大幅下降逾3成，營運情況6月開始改善，第2季營運將開始爬升。

由於5月以後美洲線運價上漲可望反映在7月以後的營收，加上第3季進入旺季，本季營運續彈可期。而根據Alphaliner預估，2020～2021年供給增長率分別為2.9％和2.8％，需求增長率分為-7.6％和7.2％，航商若能節制運能有效維持運價在相對高檔，有助於營運持續改善。

(時報資訊)