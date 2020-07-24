一般在婚禮上都會有小花童為新人揭開序幕，他們會在新人前面拋灑花瓣或是以有趣方式進場；近日在日本有一位攝影師在網上分享照片，訴說他在婚禮上遇到的趣事。照片上看到一位小花童開著車子進場時，竟然倒頭睡著，讓在場賓客看了既好笑又可愛。

日本一位攝影師在推特上分享照片，貼文寫下「小花童睡著，電池似乎已用盡了」，讓在場賓客紛紛笑倒，拿出手機記錄這個可愛的小花童。後面的服務員感到相當緊張，看似表達「我不知道怎麼辦」的手勢。這篇貼文一出，吸引了大批網友留言、分享。

照片上可看到，小花童開著帥氣轎車出場，但他可能是累了，直接倒頭睡在車上，新人看到也開懷大笑，隨後新人將小花童抱起親吻，他的表情非常可愛連手指頭都張開，不過他似乎完全沒有感覺，眼睛仍閉著睡得很熟。

看到照片的網友們，紛紛表示「這太有趣了」、「服務人員好慌張」、「真的好可愛，我看了好多次」、「照片上的賓客們都笑了」、「這些照片可說是新人生命中特別的回憶」、「這也太可愛，等他長大結婚再拿出來看一次」。

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(中時新聞網)