黑色轎車失速直撞電線桿，現場雙線車道滿布碎裂玻璃及零件。（民眾提供／王文吉台中傳真）

電線桿遭黑色轎車迎面撞上，布滿刮痕。（民眾提供／王文吉台中傳真）

消防人員及時趕到破壞變形車體，救出全身多處骨折已無生命跡象的謝妻，經送東勢農民醫院急救，仍傷重不治。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台3線台中市東勢區東蘭路24日清晨發生自撞車禍，80歲謝翁駕駛自小客車行經長下坡彎道，疑失速撞上電線桿，謝翁受輕微擦挫傷，坐在副駕駛座的73歲謝妻則受困於變形車內，消防隊員及時趕到，破壞車體將她救出，送東勢農民醫院急救，仍傷重宣告不治。

這起1死1傷自撞車禍發生在24日清晨6時許，由謝翁駕駛的黑色轎車行經台3線152K長下坡，轉進石圍牆彎道時，疑似失速剎車不及，撞上路旁電線桿。猛烈衝擊力道，撞爛前保桿及車頭，引擎蓋擠壓變形，謝翁及時逃出，但副駕駛座車門凹陷，73歲謝妻受困受困在內。

謝翁意識清楚，臉部、手腳及身體多處有擦挫傷，他自行脫困後站在路邊一臉茫然，看著謝妻生命一點一滴消逝，心裡焦急萬分。消防人員及時趕到破壞變形車體，救出全身多處骨折已無生命跡象的謝妻，經送東勢農民醫院急救，仍傷重不治。

警方實施酒測，謝翁並無酒精反應並未喝酒，初判應是行經下坡路段，疑似因煞車不及撞電線桿。據了解，謝翁與妻子結褵多年，由於妻子長年洗腎，都是謝翁開車接送往返醫院。

(中時 )