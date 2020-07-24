感謝守護民眾有功的城市英雄！台中市西屯區日前發生社會矚目刑案，在警方的努力下迅速破案，警友第六辦事處主任馬倉國及副主任吳錫坤特別提供破案獎金，獎勵專案小組成員抽絲剝繭，鍥而不捨將犯嫌逮捕到案的精神，台中市為「打擊犯罪之都」，員警展現打擊犯罪的決心、專業與效率，讓台中治安滿意度逐年提升。

台中市警察局第六分局22日舉行聯合勤教，警友第六辦事處特別公開表揚員警捍衛治安的決心，警友第六辦事處主任馬倉國在頒發破案獎金時指出，對於警第六分局的員警能將目無法紀的犯嫌迅速查緝到案，敬佩警方實施公權力維護社會大眾安全，特別為警方加油打氣，同時也作為警方的後盾，支持警察嚴正執法，除惡務盡。

台中市警察局第六分局分局長盧廷彰強調，台中市今年1到6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數均為六都最低，另統計自今年1月至7月12日止，台中市槍擊案發生數亦為六都最低，且較去年同期減少，治安有顯著改善。

盧廷彰表示，重大刑案以「迅速偵破、有案必破」為目標，快速有效打擊不法，除了警方的努力，也非常感謝警友們提供的奧援，讓員警們能無後顧之憂，持續維護台中市民安心的生活環境，有效保障城市治安。

(中時 )