蔡英文社群之夜 ft.陳其邁 高雄限定場「人蔘大邁進」於23日晚間6點蔡英文總統的LINE帳號開放報名，第一時間湧入上萬民眾點擊報名頁面，一度因流量過大導致系統過載，開放名額也迅速額滿秒殺。

民進黨發言人廖泰翔表示，非常感謝社群上熱情的支持者與網友，因現場座位有限，僅能開放約三千人進場，向隅的民眾當日可透過網路收看直播，請持續鎖定民進黨臉書粉絲頁。

廖泰翔說明，這次社群之夜的主題是「人蔘大邁進」，除了蔡英文、陳其邁出席之外，也有社群KOL分享人生的「大邁進」經驗，包括雞排妹鄭家純、萬人美老師郭昱晴、激似陳其邁的藍亦明。

廖泰翔表示，除了人生經驗的分享，還有樂團來相挺，包含幾乎是大港開唱限定的閃靈、高雄在地的滅火器，以及跳舞搖滾的P!SCO。加上「辣台妹總統」蔡英文與「大港男兒」陳其邁，陣容非常堅強。

廖泰翔強調，去年蔡英文競選團隊舉行兩場「社群之夜」，有別於傳統競選活動，都是採網路報名制，參與者主要是自發報名的年輕人，講者並於現場與觀眾進行社群互動，已建立線上線下轉換成功的活動品牌。廖泰翔透露，本次「人蔘大邁進」在高雄登場，這次延續過去「秒殺」的傳統，吸引上萬人湧入報名，平均年齡不到30歲，年輕人將社群力轉為行動力，共同站出來力挺高雄大邁進。

蔡英文社群之夜 ft. 陳其邁——人蔘大邁進，活動將於8月1日19時在高雄展覽館南館S2區舉辦，活動全程也將於臉書直播，讓無法搶到現場名額的粉絲也可以參與線上互動。

廖泰翔也提醒，主辦單位將於近期陸續發送通知給報名成功的參加者，現場將掃描QR Code入場。且因應防疫新生活，本活動座位因無法保持社交安全距離，要請參加者務必全程佩戴口罩。入場前也將量測體溫，若體溫超過37.5度者將無法入場。

(中時 )