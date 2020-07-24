◎國際疫情未趨緩 旅行社出入團禁令延長至8月底

新冠肺炎疫情仍在許多國家延燒，交通部觀光局宣布，配合中央流行疫情指揮中心對國際疫情發展研判及邊境風險管制等防疫措施，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境至8月31日，後續將視疫情發展調整公告。對於旅客參團赴國外旅遊解約退費原則，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點規定辦理。

◎六成三民眾對下半年就業前景不樂觀

新冠肺炎疫情重創經濟，國民黨智庫今天公布最新民調顯示，高達六成三民眾對今年下半年的就業前景不樂觀，有七成一民眾認為無薪假存在不少黑數。藍委謝衣鳳認為，政府如百貨公司發放各式禮券，但看不到成效，盼利用防疫表現深思產業轉型，促進經濟發展。

◎中科院傳員工宿舍內自栽大麻 桃市地院裁定收押

中科院22日爆出謝姓技術員於寢室內栽種大麻，舍監因發現謝員用電異常、房間外傳出異味，抽查寢務時驚見11株大麻，通報桃園憲兵隊與龍潭警分局鑑識小組到場調查，謝員後續依《毒品危害防制條例》罪嫌送辦，由桃園地方法院裁定收押。

◎谷關溫泉泡腳 賞山林美景

新冠肺炎疫情緩和，民眾想帶行動不便長輩或身障家人一起出外旅遊散心，到谷關風景區是不錯的選擇！交通部觀光局特邀請創辦無障礙旅行社、本身是身障人士的鄭淑勻，帶領高齡照護機構及身障社福團體到谷關溫泉公園，體驗通用化無障礙旅遊績優景點的貼心服務。

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(中時新聞網)