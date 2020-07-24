女子開車疑似未注意道路旁高低差而跌落菜園，正巧遇到巡邏員警救援。（頭份警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣1名黃姓女子，23日午時開車行經頭份市東桃路時，疑似未注意前方路況，直接駛向路肩，隨後連人帶車摔進約2公尺深的菜園，正巧頭份分局警備隊長劉興謙巡邏經過，發現怎麼會有車卡在菜園，立即通報線上警力協助黃女脫困，幸好黃女僅受驚嚇沒有受傷。

頭份警分局警備隊長劉興謙23日中午11時25分執行巡邏勤務，行經頭份市東桃路與中興路時，發現1輛自小客車掉落菜園，他立即下車察看，發現有女子受困車內，立即通報頭份派出所巡佐解建雄、警員李育庭等2人前到場協助處理。

支援員警到場後，見車內僅有黃姓女駕駛1人，立即下到菜園將黃女從車內救出，初步檢視黃女未受傷，但受到嚴重驚嚇，警方除了協助聯絡拖吊車到場，並在現場實施交通疏導，維用路人的安全。

未注意路旁高低差，女子開車摔進菜園。

頭份警分局指出，黃女沒有酒駕，她向警方表示，因一時未注意到道路旁高低差而跌落菜園，當下實在是手足無措，感謝警方即刻協助救援，讓她倍感溫馨。

(中時 )