蔡英文總統由市長黃敏惠陪同參拜嘉義市天后宮。（廖素慧攝）

蔡英文總統24日到嘉義市天后宮參香，市長黃敏惠再爭取中央兌現鐵路高架化經費嘉義市零負擔的承諾，黃敏惠說，蔡總統今天才了解原來當初中央對嘉義、台中鐵路地下化改為高架化有承諾全額負擔，總統允諾帶回中央討論。

蔡英文總統由內政部長徐國勇、市長黃敏惠、議長莊豐安、立委王美惠、總統府副祕書長李俊俋、嘉義市小英之友會總會長黃淑英、天后宮董事長王文良等人陪同參香，隨後一行人會談。

會後黃敏惠受訪說，她向蔡總統提出嘉義市鐵路高架化工程是前總統陳水扁允諾由地下化改為高架化，經費中央全額負擔，現在卻要地方負擔38億多，鐵高永久軌已動工，市府編明年度預算很困難，光是9億的鐵高經費實在負擔太大，因此，不論是誰當總統

，她一貫堅持中央要兌現地方零負擔的承諾。

黃敏惠說，鐵高從地下化改為高架化的過程，李副祕書長時任嘉義市副市長，也很清楚，莊議長、王立委也都很關心經費問題，另外，也有提及請中央補助興建西區國民運動中心，蔡總統允諾都會帶回中央討論。

(中時 )