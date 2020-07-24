新冠肺炎國內疫情趨緩，但國外疫情持續延燒，也連帶影響我國產業，據勞動部今天公布的無薪假（減班休息）統計，本周無薪假實施人數相較上周新增75家、1601人，達1049家、2萬5208人。

據勞動部統計指出，本期無薪假1049家、2萬5208人中，仍以製造業為主，達353家、1萬6517人，其中又以金屬機電工業實施家數達172家、6094人為主；而批發及零售業也有332家、4778人實施無薪假，為受創第二深的行業。

勞動部官員分析，製造業本周較上周增加38家、590人，其中又以金屬機電工業增加28家、765人為主，推測應與國外疫情仍未解封，工廠未營業，導致訂單大幅減少，我國製造業多為外銷取向，因此受創仍十分深；他也說，至於批發零售業增加，主要是部分批發零售業為上游零件的批發商，而製造業受創嚴重、連帶使訂單減少，也使批發及零售業受創嚴重。

至於本期運輸倉儲業增加5家、503人，勞動部官員說，主因是有單一航空公司實施400餘人的減班休息導致，他說明，目前我國邊境仍是管制，無論外國人或我國人均難以出入境，也連帶影響運輸倉儲業的營運。

而本期新增無薪假人數最多的縣市為台中市，單周成長達37家、1054人，勞動部官員說，主要是因為金屬機電工業在台中有群聚的園區，而本期新增實施減班休息多是金屬機電工業所致。

(中時 )