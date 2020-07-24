政府將防疫當抗中，兩岸關係幾乎停滯，不只陸生新舊生回不來，新婚陸配更無法申請在台團聚，申辦手續直接被移民署拒絕，國民黨立委陳玉珍認為，此舉是出自於政治考量，相關單位不斷指揮中心互推權責，「中華民國只剩指揮中心」，因此要將指導棋往上看，「總統府當然可以做最後的決定」。

在陸生方面，教育部政務次長劉孟奇雖已在指揮中心記者會宣布，包含陸生在內，所有應屆畢業境外生可以回來，但其中依舊不包含陸生新舊生。

「為了抗中保台，什麼都可以不用管」，陳玉珍表示，民進黨政府高舉仇中大旗，這波開放回來的陸生，花了很長時間爭取權益，才能回到台灣念書，但台灣政治不穩定，「很有可能在台灣書讀到一半就沒有了」，再加上現在兩岸敵意很深，從父母的角度來說，沒有人願意讓孩子到可能打仗的地方生活；未來很有可能陸生來台灣念書意願會逐漸下降。

陳玉珍認為，陸生來台有助於推進兩岸交流，並且更多陸生來台就學，也可以宣揚台灣的民主價值，甚至讓更多大陸青年認同台灣社會，並推動兩岸和平，而大學少子化問題也可暫獲紓解，「但總統府思想太狹隘，把門關起來，這是沒有自信心的表現」，缺少陸生，不少私立大學收入銳減，對我國高教衝擊嚴峻。

至於還有大批陸配及陸配之子在大陸無法回台，「政府就是鐵了心」，陳玉珍說，現在在台灣只要為大陸發聲，就會被抹紅，貼上「中共同路人」的標籤，再加上網軍的攻擊，綠色恐怖造成寒蟬效應，很多人也就不願意在站出來說話。

陳玉珍提到，愛情是超越疆界的，如果民進黨政府這麼討厭兩岸通婚，乾脆立法禁止，擺明這條路不可以走，現在卻將防疫當反中，一直拆散人倫，「政府做的事情是很誇張的行為」。

陳玉珍指出，像是陸委會主委陳明通，很早便主張要安排「小明們」回台，話一講出來，便被網軍圍剿，而小英總統的520第二任就職演說也提到回歸中華民國憲法，但目前看來走不回來，在被「1450」網軍挾持下，反而是養虎為患，被控制，只能往更極端的路線前進。

陳玉珍認為，受到網軍的壓力，民進黨政府不敢面對輿論，「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，所以變成所有問題都要問指揮中心，「中華民國也只剩下指揮中心」。

(旺報 )