監察院針對私菸案糾正財政部關務署、外交部等單位。

關務署回應，已積極檢討流程，自2019年10月3日訂定發布「國際機場禮遇人員入境行李物品通關作業程序」，除總統、副總統出訪團中屬國賓禮遇、國安機敏、特別禮遇，一般禮遇行李物品之通關作業程序外，另明定外交部及國安單位應協助就出訪團之行李物品屬性先行區分、標示等前置作業程序，以利通關。

另外，監察院指出，海關僅憑航空公司紙本申報裝載清單之形式查核監督，未能警覺申報上機菸品明顯超量。

為解決大量紙本使用量清表無法隨時判讀之缺點，並強化海關對於飛機卸載及裝運上機供販售、使用物品之管理，關務署於今年2月21日修正發布「運輸工具進出口通關管理辦法」部分條文，規範機長或飛機所屬運輸業者應於飛機「起飛出境前」及「抵達本國機場後」，分別檢具「裝載上機專供航行國際航線頻繁提用之餐點、飲料及機上販售之商品（含菸酒）」及「自機上卸載尚未販售之商品」清單明細向海關申報，以電子化方式落實控管貨物之流向。

(工商 )