位於美國紐約港自由島的自由女神像，當地時間22日遭閃電擊中，全程被網友拍下PO網，畫面相當震撼。紐約近日氣候不佳，暴雨和強風相當駭人，除了自由女神之外還有2名路人也被閃電擊中，另外一間遭閃電擊中的教堂更直接發生大火，整個紐約就像經歷了一場災難一樣；可怕的是，比22日更強的風暴還在路上，讓紐約居民都相當擔心。

綜合《每日郵報》、《WCBS》、《鳳凰網》報導，這場襲擊紐約的暴風時速達到每小時50英里，帶來強風和大量的閃電，除了自由女神之外，世貿中心也被閃電擊中，埃利斯島（Ellis Island）的風速更來到每小時60英里，相當駭人。

皇后區南臭氧公園（South Ozone Park）旁一間教堂疑似因為被雷擊而引起大火，當地有2名民眾被閃電擊中，送往醫院緊急救治；目擊者稱閃電不只劈了教堂的尖頂，還直劈正門，才會導致教堂被大火吞噬，好在這場大火並沒有讓任何人受傷。

不過有氣象專家警告，紐約雖然已經度過這場暴風和閃電，但接下來可能還會有龍捲風和洪水氾濫。報導指出，紐約和附近幾個州的惡劣天氣還將繼續，而且暴風可能會更強，帶來破壞性很高的強風、冰雹、暴雨，低窪地區更可能會出現洪水。

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(中時新聞網)