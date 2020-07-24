42歲前東森主播簡立喆2年前被確診罹患乳癌二期，這段期間幾乎沒離開工作的她，去年因化療副作用都戴假髮上陣，昨(23日)她開腔證實此事，坦言藏了1年多的祕密終於曝光，自己反而鬆一口氣，樂觀的她更指「愛是最好的處方籤」，感謝大家一直以來的關愛和鼓勵。
簡立喆過去在東森任職，2年前加入ETtoday新聞雲，也是節目《星光好選喆》的主持兼製作人，2007年她與成衣商小開結婚，育有一女，2012年離婚。最近她發文透露「拿掉人工血管」，原來是罹患乳癌，昨她看了報導說：「一年多以來的秘密大家終於知道了！其實心裡鬆一口氣，因為自己向來不喜歡不坦白的感覺」。
簡立喆也說，目前自己還是小男生的模樣，本來想等頭髮長一點再分享抗癌經歷，沒想到計畫跟不上變化，但相信一切都是最好的安排，「現在我可以更坦然、真實的面對大家，也希望自己的人生經歷，可以給面臨任何挫折的你，一些勇氣！」也說愛是最好的良藥，抗癌路上她不孤單，也想把自己獲得的勇氣分享給大家，網友也鼓勵她說：「超喜歡主播的正面及滿滿能量」、「立喆主播，加油」、「為美好的明天加油！」、「一定會好起來的，頭好壯壯喔！」
(中時新聞網)
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