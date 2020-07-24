士林地檢署檢察官會同法醫，24日上午在北市第一殯儀館，對落水身亡的曾華崇進行相驗，士檢表示，初步認定死者符合生前落水特徵，身體也無外傷，並沒有他殺跡象，因家屬對死因無意見，已開立相驗屍體並發交遺體給家屬。

北市消防局23日獲報南湖大橋下有一具浮屍，經出動橡皮艇打撈，赫然發現死者是北市建管處涉貪的助理工程員曾華崇。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台北地檢署7月16日指揮搜索建管處，管理工程處使用科承辦員曾華崇經檢方複聲請羈押禁見，法官開庭後諭知60萬交保。（本報資料照片）

士林檢方上午9時許前往一殯，進行1個多小時的相驗工作，結束後對外表示全案無他殺嫌疑，但死者為何落水，是尋短還是意外並無多做說明，表示還需進一步釐清。

曾華崇是建管處升降機查驗弊案，唯一遭檢方聲押的犯嫌，北檢偵辦過程中，認為曾和周宗錡兩人竟能隻手遮天，收賄範圍橫跨北市各個轄區，懷疑背後另有龐大集團。

但曾華崇交保後，21日天向市府請假，表示接到地檢署傳票，下午找律師研究案情，但旋即失聯。曾妻苦等到23日上午10點，焦急報警協尋，也到建管處請求協助。

警方調閱監視器畫面，發現曾22日下午1時許，獨自從成美橋、潭美街步行到堤外河濱公園，因堤外無監視器，研判他朝基隆河上游走去，而透過電話即時定位，查出他曾在南湖大橋一帶，但為時已晚，曾男已成浮屍。

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(中時新聞網)