大陸官媒《環球時報》23日透過推特宣布，將於7月25日至8月2日在南海的門戶、雷州半島以西海域，進行大規模實彈演習，並實施封海公告。但軍事專家指出，解放軍此次軍演並非大規模三軍協作演習，而是由解放軍空軍軍種單一主持的訓練打靶；相關演習公報是從大陸官媒釋出、而非大陸海事局，小題大作、小戲大演的資訊心理戰味道濃厚，相關訊息的釋出，主要是滿足目前國際形勢下、大陸內部的需要。

大陸官媒《環球時報》23日透過推特引述廣西北海廣播電視台發布的消息指出，解放軍95180部隊在公告中警告，屆時將禁止相關海域一切海上航行及漁業作業，船隻禁止出海，如有擅自出海造成危險，後果自負。公告中強調，這次實彈打靶覆蓋範圍廣、彈藥威力大，擅自出海被誤炸誤傷的風險極大，希望駐地廣大群眾對自身生命財產安全負責，切勿擅自出海！

中華戰略學會研究員張競24日受訪時表示，公告中的95180部隊是解放軍「空軍海上訓練基地」，是直屬解放軍空軍的四個主要訓練基地之一。而其他的三個主要訓練基地分別是位於天津之「航空裝備訓練基地」(93756部隊)、衡陽之「氣象訓練基地」(95871部隊)以及位於山東泰安之「後勤訓練基地」。

張競說，該基地指揮部位於廣西北海市銀海區，並且在北海市鐵山港區石頭埠還有專用碼頭，該部隊還專門設置有海上作業單位，負責靶勤、水中未爆彈處理以及協助測試、考評與驗證作業；此等專業單位進行作業，經常被戲稱為「空軍下海」。

張競指出，此次雷州半島軍演是空軍的單一軍種性專業訓練管道內之演練項目，並非跨軍種大規模三軍聯合作戰演習活動。因此可以預期沿海各戰區解放軍空軍飛行部隊戰機，有可能在7月25日至8月2日這段期間內，輪流進駐南部戰區附近相關基地，以便至該海域進行實彈射擊演練。

張競表示，此次軍演透過大陸官媒發布是相當奇特的現象，可說是史上首次。因為軍演相關範圍的航船警告及飛安通報，須由大陸海事局及民航單位發布的才具法律效力。因此此次軍演的發佈，有陸媒小題大作、小戲大演的資訊戰目的，達到心理戰的作用，以在當前國際形勢下滿足大陸國內的政治及人心需要。

但張競也強調，此次雷州半島軍演台灣需觀察的是，大陸海軍航空兵此次參與演習的程度。解放軍目前希望透過戰區作戰體制整合空軍及海軍航空兵戰力，解放軍空軍與海軍航空兵目前的整合進度將是一個重要的觀察指標。

(旺報 )