國民黨祕書長李乾龍。（趙婉淳攝）

身陷論文抄襲風暴的國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，昨向大眾道歉並宣布放棄碩士學位。傳出是黨內爆料攻擊李眉蓁，國民黨主席江啟臣今天表示，現在都不用有過多的臆測，對李眉蓁而言，最重要的是利用接下來20幾天，全力拚市政與高雄願景，以及得到市民的支持與認同。

國民黨祕書長李乾龍直言，「沒有啦！怎麼會！這可能是對手（爆料）啦！」，媒體追問是黨內對手？李強調，應該是競選市長的對手爆料，自己人團結一致砲口對外。

詢及有無可能選到第三名，李乾龍坦言，當然有危機，但危機變轉機，當然還有勝算，明天李眉蓁成立競選總部，很多人都會前去加油，8月2日也有大型造勢活動；黨中央全力輔選，盼盡速拉抬李眉蓁的聲量。

國民黨革實院今天起連續五天，舉辦工商負責人研討會課程，邀請前總統馬英九、前行政院長張善政與毛治國、新北市長侯友宜、全國商總理事長賴正鎰為學員授課。黨主席江啟臣、祕書長李乾龍上午也現身替學員加油打氣。

對於高雄市長補選候選人李眉蓁昨宣布放棄碩士學問一事，江啟臣活動前受訪時透露，昨天的確和李眉蓁聯絡，了解她的心情，心平氣和地討論選戰，自己則建議李眉蓁跟幕僚作完整討論後在做最終決定，最後當然是由李眉蓁自己做決定。

對於李眉蓁前天回嗆蔡英文總統回應論文風波的話，她就回應，並談到理解前議長許崑源絕望墜樓心境，引發不少議論。江啟臣表示，選戰是動態的，候選人面對事情都有不同的反應與回應，李眉蓁必須對選戰動態做適時的回應，總之此事到目前為止就是這樣處理，「我們也尊重她」。

江啟臣強調，接下來要回歸整個選戰主軸，也就是市政以及如何獲得高雄市民更多的支持與認同。

媒體詢問是否認同李眉蓁的論文涉抄襲，江啟臣說，李眉蓁已經認錯，等於為過去的錯誤道歉，後續就交由中山大學學術倫理委員會來調查，外界不用再做過多的臆測，而李眉蓁也會尊重調查結果。

(中時 )