迪士尼公司將就數檔新片的放映日期做出重大調整，包括《花木蘭》（Mulan）原定於8月21日的上映日期將無限期延後，以及未來《星際大戰》（Star Wars）與《阿凡達》（Avatar）的新片首映時間將延後一年。

該公司表示，因新冠肺炎疫情肆虐全球，導致戲院關閉及製作停擺，迪士尼必須對發行計畫做出調整。受此消息打擊，周四迪士尼股價下跌0.76%，收在118.12美元。

受到新冠肺炎疫情影響，這部真人版《花木蘭》電影的上映日期已數度延後，從最先預定的3月延至7月，之後又延至8月21日。

華特迪士尼影業集團（Walt Disney Studios）發言人周四發布聲明表示，在過去幾個月，很明顯地，如何在這場全球公衛危機期間發行影片，此事始終無法定案，現在意味著我們必須暫停《花木蘭》的放映計畫，我們正在評估如何能最有效地將這部電影帶給全世界的觀眾。

(時報資訊)