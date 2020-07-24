大雨襲擊韓國多個地區，氣象局昨（23日）晚間針對釜山、蔚山和慶尚南道等地區，發布暴雨警告。其中韓國第二大城市釜山市區的街道淹成急流，路上全是黃泥水，車子滅頂泡在水裡，造成至少3人死亡、1人失蹤。

韓國昨晚間10時30分對釜山、蔚山等地區發布暴雨警告，對首爾仁川、京畿道、江原道等地區發布大雨預警。截至昨晚間9點，首爾的降雨量約為100毫米，而釜山則是來到每小時80毫米，大雨持續一夜。

根據《韓聯社》報導，釜山有3人受困涵洞車道，因逃生不及死於車中，另有一名男子被洪水沖走後失蹤。暴雨使得黃泥水衝入地下鐵站，四處都淹水，街道變成湍急河流，水淹進公車裡到乘客小腿，許多車子也都滅頂。

氣象局表示，釜山每小時降水量創下1920年以來的第十高紀錄。初步統計，釜山有162間房屋、43條道路被洪水掩沒。

急流影片：點我

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)